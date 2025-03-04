رئيس مدينة مرسى علم يتفقد أعمال رفع كفاءة الطرق

تفقد اللواء حازم خليل، رئيس مدينة مرسى علم صباح اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثانية من أعمال رفع كفاءة الطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري الواقعة في نطاق المدينة.

حيث استمع إلى شرح من مهندسي شركة السلام المنفذة للأعمال عن الطرق الحديثة المستخدمة في العملية.

كانت المرحلة الأولى قد بدأت في وقت سابق بطريق مرسى علم برنيس (منطقة أبو غصون) وما زال العمل بها جاريا.

جدير بالذكر أن الإدارة المركزية التاسعة بالهيئة العامة للطرق والكباري قد أنهت معظم إجراءات خطة رفع كفاءة الطرق التابعة لها والواقعة في حدود مدينة مرسى علم وتنفذها على أربع مراحل المرحلة.

وبدأت المرحلة الثانية التي تشمل رفع كفاءة طريق مرسى علم القصير بالكيلو 7 شمال يليها طريق برنيس أسوان ومرسى علم إدفو.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ البحر الأحمر بالاهتمام بكافة المشروعات والخدمات المقدمة للمواطنين.