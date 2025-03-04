ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر جوادلوب في فرنسا

زلزال
زلزال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضرب زلزال قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزر جوادلوب الفرنسية، بعد زلزال شهدته المنطقة يوم الأحد الماضي، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر.
وذكر المرصد البركاني والزلزالي المحلي - وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - أن الزلزال من النوع “التكتوني”، مشيرا إلى أنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترا شرقي كابستير دي ماري جالانتي، على عمق 28 كيلومترا.
وشعر السكان في كل مكان تقريبا في أرخبيل جوادلوب، وحتى جزيرتي دومينيكا ومارتينيك، بالزلزال ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن.
 

زلزال فرنسا