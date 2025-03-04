زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب جزر جوادلوب في فرنسا

ضرب زلزال قوته 5.1 درجة على مقياس ريختر، جزر جوادلوب الفرنسية، بعد زلزال شهدته المنطقة يوم الأحد الماضي، وبلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر.

وذكر المرصد البركاني والزلزالي المحلي - وفقا لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية - أن الزلزال من النوع “التكتوني”، مشيرا إلى أنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترا شرقي كابستير دي ماري جالانتي، على عمق 28 كيلومترا.

وشعر السكان في كل مكان تقريبا في أرخبيل جوادلوب، وحتى جزيرتي دومينيكا ومارتينيك، بالزلزال ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار حتى الآن.

