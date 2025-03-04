الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري.. خبراء: تقلبات جوية قادمة وانخفاض ملحوظ في الحرارة.. احذروا تدني الرؤية والطقس المتقلب

تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا في جميع المناطق، بينما يكون باردًا ليلًا وفي ساعات الصباح الباكر، مع انخفاض أكثر في درجات الحرارة خلال الليل على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية ظهور الشبورة المائية بكثافة على بعض الطرق، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية الأفقية كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، فتسجل القاهرة الكبرى 22 درجة للعظمى و 12 للصغرى، بينما تبلغ في الإسكندرية 20 للعظمى و 12 للصغرى. وتسجل مطروح 18 درجة للعظمى و12 للصغرى، في حين تصل في سوهاج إلى 25 درجة للعظمى و 11 للصغرى، وقنا 27 للعظمى و11 للصغرى، أما أسوان فتبلغ فيها العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

و اعتبارًا من يوم الأربعاء 5 مارس، تتأثر مناطق متفرقة من شمال البلاد بسقوط أمطار متفاوتة الشدة، بالتزامن مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تتراجع بمقدار يتراوح بين 2 و4 درجات مئوية.

درجات الحرارة والتغيرات الجوية

وفي هذا السياق يقول الدكتور علي قطب، رئيس هيئة الأرصاد الجوية سابقًا، تشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس خلال الأيام القادمة ستشهد تقلبات ملحوظة، حيث من المتوقع أن تشهد بعض المناطق انخفاضًا في درجات الحرارة، بينما تستمر الأجواء المعتدلة في مناطق أخرى.

وأضاف قطب، وفق البيانات الصادرة عن مراكز الأرصاد، فإن المناطق الشمالية ستتعرض لكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع احتمالية تشكل الصقيع خلال ساعات الليل والصباح الباكر أما في المناطق الساحلية، فمن المتوقع أن تبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيًا مع نسمات هواء منعشة.

وتابع قطب، تشهد بعض المناطق هطول أمطار متفرقة نتيجة امتداد منخفض جوي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة وزيادة فرص تشكل الضباب في الصباح كما ستنشط الرياح في بعض المناطق المكشوفة، مما قد يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

توصيات وتحذيرات

بينما يقول الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق وخبير الأرصاد الجوية، لابد من أخذ الحذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الأولى نتيجة تشكل الضباب، خاصة في المناطق القريبة من المسطحات المائية إلى جانب ارتداء ملابس دافئة، خصوصًا خلال ساعات الليل، وتوخي الحذر عند القيادة في المناطق التي قد تشهد تساقط أمطار أو ضباب كثيف.

وأضاف عبد العال، لابد من متابعة تحديثات الطقس أولًا بأول، نظرًا للتغيرات السريعة التي قد تطرأ على الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.