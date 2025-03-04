رئيسة المفوضية الأوروبية: زيادة الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي

قالت أورسولا فون دير لاين؛ رئيسة المفوضية الأوروبية، إن أوروبا مستعدة لزيادة كبيرة في إنفاقها الدفاعي.

وأشارت إلى أن خطة الدفاع الأوروبية لا تستجيب لمتطلبات مساعدة أوكرانيا فقط بل لحماية الأمن الأوروبي وأن الخطة المقترحة للاستثمار الدفاعي يمكن أن تستفيد منها أوكرانيا.

وأضافت "أورسولا" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء: "نقترح أداة جديدة للاستثمار الدفاعي توفر 150 مليار يورو في شكل قروض للدول الأعضاء".

وتابعت، أنه سيتم زيادة الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي بنسبة 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، موضحة أنه يمكن تعبئة موارد بقيمة 800 مليار يورو لاستثمارها بصناعة التسليح، داعية، دول الاتحاد لإنفاق 650 مليار يورو في مجال الدفاع.