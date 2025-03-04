مصرع وإصابة 4 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالقليوبية

شهد الطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية" أمام مزلقان زكي بطوخ حادث تصادم مأساوي، حيث لقي رب أسرة وزوجته مصرعهما وأصيب نجليهما بإصابات شديدة إثر تصادم سيارة ملاكي بالرصيف نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، جرى نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى طوخ العام وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية، بلاغا بالحادث وجرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، وتبين أن الحادث نتيجة تصادم سيارة ملاكي برصيف على الطريق الزراعي "القاهرة ـ الإسكندرية" أمام مزلقان زكي بطوخ، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد الأب المجني عليه.

وأسفر الحادث عن مصرع كلا من أحمد سعيد درويش "الزوج" وإيمان حافظ محمد "الزوجة" وإصابة نجليهما 5 و3 سنوات، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب المهندس الفني لفحص السيارة وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثتين.