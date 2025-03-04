علي السبع في ورطة مع ريهام حجاج بسبب أثينا

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "أثينا" تصاعد درامي للأحداث، حيث تجد شخصية مروان (علي السبع) في ورطة بعدما تكشف شخصية غامضة أسرار تخصه لريهام حجاج (نادين) وأصدقائه بالجامعة.

وكان قد واجه مروان والده الطبيب النفسي الفاسد بعدما اتهمه يوتيوبر شهير باستخدام أدوية فاسد في المستشفى الخاصة به لعلاج المرضى لكن والده أنكر التهمة، لتتوالى بعدها المشكلات بسبب شخصية أثينا الغامضة التي تكشف لصديقه أن مروان سجل فيديو له أثناء اعترافه بتسريب أسئلة امتحانات الجامعة ليهدده صديقه بأنه سيورط الجميع إذا انفضح أمره.

إلا أن أثينا لا تكتفي بتوريطه مع صديقه، بل ويرسل لنادين (ريهام حجاج) فيديو يثبت منحه أدوية مخدرة لشقيقتها مي، لتواجهه في الجامعة، حيث يعترف بأنه منحها الأدوية لاعتقاده أنه يساعدها.

ويؤدي علي السبع دور مروان الطالب الجامعي الذي يحب صديقته مي الزيني ويخفي عن الجميع أن والدته تعالج نفسيا في الخارج، بينما والده طبيب نفسي فاسد يملك مستشفى ويستخدم أدوية منتهية الصلاحية في علاج المرضى.

مسلسل أثينا يتكون من 15 حلقة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جايدا منصور، جنا الأشقر، دونا إمام، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.