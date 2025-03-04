مسلسل الشرنقة الحلقة الخامسة.. وفاة ابن أحمد داود

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل الشرنقة ظهور حازم (أحمد داود) وهو ينتقل لمنزل جديد في نفس الوقت الذي يتم تهديد حياته من قبل علي الكيال (باسل الزارو).

وتنتهي الحلقة بمداهمة مباحث الأموال العامة لمكتب المحاسبة، وتنتهي الحلقة بتعرض ابن حازم النشار "حمزة" لوعكة صحية تؤدي لوفاته.

مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود ويشاركه مريم الخشت، علي الطيب، صبري فواز، محمد عبده، سارة أبي كنعان، ياسر عزت، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب، ويتكون المسلسل من 15 حلقة ويعرض حصرياً على منصة Watch it.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي غامض، ويجسد أحمد داود دور محاسب يُدعى حازم يعمل داخل إحدى الشركات الكبرى، ومعروف عنه بين زملاءه التميز والإبداع في عمله، إلا أنه يُفاجئ بممارسات غير قانونية داخل الشركة، ويتطرق لقضية غسيل أموال ليدخل في مواجهات وتتغير حياته رأسًا على عقب، وذلك في أجواء مليئة بالإثارة والتشويق.

ويذكر أن أحدث أعمال أحمد داود هو فيلم الهوى سلطان، الذي حقق نجاحا كبيرا في السينمات وتخطت إيراداته الـ 80 مليون جنيه، ويشارك في بطولته منة شلبي، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، عماد رشاد، خالد كمال، فدوى عابد، ونورين أبو سعدة، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب.