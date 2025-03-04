محافظ القاهرة يفتتح معرض أهلًا رمضان بالسبتية لتوفير السلع المخفضة

افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وأيمن العشري، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية معرض أهلًا رمضان بمنطقة السبتية، والذي تنظمه مؤسسة العشري للتنمية المجتمعية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 30% طوال الشهر المبارك.

حضر افتتاح المعرض اللواء صلاح العبد أمين صندوق غرفة القاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة إيهاب سعيد والسيد أبو القمصان واللواء إسماعيل جابر ، ومستشار رئيس الغرفة التجارية وليد مختار.

وأكد أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن افتتاح معرض «أهلًا رمضان» بمدينة السبتية بالقاهرة يأتي ضمن الدور المجتمعي لمجموعة حديد العشري من خلال مؤسسة العشري للتنمية المجتمعية لدعم أهالينا في السبتية خلال الشهر الكريم بهدف توفير السلع الغذائية والرمضانية من مستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بالأسواق الحرة.

وأشار العشري إلى أن المعرض تشارك به الشركة القابضة من خلال كافة منتجاتها من السلع الأساسية، مثل السكر، والزيت، واللحوم، والمجمدات البلدية، بالإضافة إلى السلع الرمضانية بخصومات مناسبة.

وطالب العشري المواطنين بضرورة الاستفادة من السلع المعروضة ذات الجودة العالية وتنوعها، مؤكدًا أن المعرض يوفر احتياجات الأسر بأسعار مناسبة مقارنة بالأسواق الحرة؛ مما يخفف من الأعباء على المواطنين خلال شهر رمضان.

ولفت العشري إلى أن تعاون الحكومة والقطاع الخاص يعكس حرص الدولة على دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل عام، وخلال الشهر الكريم بصفة خاصة.