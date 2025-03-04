إيداع عامل المستشفى لبيان مدى سلامة قواه العقلية لاتهامه بالتعدي على طالبة بالزقازيق

قررت محكمة جنايات الزقازيق اليوم بإشراف المستشار محمد عبد الكريم عبد الرحمن رئيس المحكمة وعضوية المستشار الدكتور مصطفى بلاسي رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور رؤساء بالمحكمة وسكرتارية محمد فاروق أحمد غريب بإيداع عاملا بمستشفى الأمراض النفسية لمدة 45 يوما لبيان مدى سلامة قواه العقلية أثناء ارتكابه الواقعة المتهم فيها ومدى مسؤوليته عنها من الناحية الطبية لاتهامه بالتعدى على طالبة بالطريق العام بدائرة قسم أول الزقازيق.

وكانت النيابة العامة قد إحالة المتهم "إسلام ع ع ش" 20 عاما عامل مقيم بمحافظة القاهرة للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق في القضية رقم 13718 لسنة 2024 جنايات قسم أول الزقازيق المقيدة برقم 6898 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق لاتهامه بالتعدى على المجني عليها "ع ع" 20 عاما، طالبة بالطريق العام بدائرة قسم أول الزقازيق.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم تعدى جنسيا على المجنى عليها حال سيرها بالطريق العام بدائرة قسم أول الزقازيق على النحو المبين بالتحقيقات.