مسلسل الكابتن الحلقة الثالثة.. أحمد عبد الوهاب يساعد أكرم حسني ليتخلص من أول روح

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل الكابتن، مساعدة حسام (أحمد عبد الوهاب) لصديقه (أكرم حسني) ليتخلص من طلب أول روح منه، وهو الاستيلاء على أوراق فاروق شيحة "محسن منصور"، وتنتهي الحلقة بمساعدة كريم لـ حسام أن يذهب لشركة فاروق شيحة.

مسلسل الكابتن يضم عددًا كبيرًا من النجوم، من أبرزهم أكرم حسني، أحمد عبد الوهاب، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو الدالي وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويقوم فيه أحمد عبد الوهاب بدور كريم صديق حسام (أكرم حسني) الذي سيساعده في تحقيق رغبات الأرواح.

كما يعرض لأحمد عبد الوهاب أيضا مسلسل أشغال شقة جداً، بشخصية فادي التي حققت نجاحًا كبيرًا في الجزء الأول، والعمل من بطولة هشام ماجد، أحمد عبد الوهاب، أسماء جلال، شيرين، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج خالد دياب، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

كما انضم أحمد عبد الوهاب لعائلة مسلسل كامل العدد 3 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد عبد الوهاب، مريم الخشت، بدرة وغيرهم، وهو من إخراج خالد الحلفاوي، والذي يقوم فيه بدور حسين.

يذكر أن أحمد عبد الوهاب قد شارك في الموسم الرمضاني 2024 بمسلسل الحشاشين بدور يحى، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، فتحي عبد الوهاب، سامي الشيخ، أحمد عيد، سامي الشيخ وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.