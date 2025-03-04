محافظ المنوفية: طرح 17 مدرسة إنشاء جديد وتوسعات ورفع كفاءة لدعم المنظومة التعليمية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، طرح 17 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية تتضمن (إنشاء جديد، توسعات، إحلال وتجديد) بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك ضمن مشروعات خطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية 2024 /2025، يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالنهوض والارتقاء بالمنظومة التعليمية وفقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة.

ووجه محافظ المنوفية مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لأعمال إجراءات طرح المدارس وسرعة البدء في التنفيذ والتطوير وتذليل العقبات وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة العملية التعليمية ، وذلك في ضوء التنسيق الكامل بين المحافظة والهيئة العامة للأبنية التعليمية، مشيراً إلى أن قطاع التعليم يعد واحداً من أهم القطاعات الحيوية وأولوية أولى على رأس منظومة العمل للارتقاء وتحسين مستوى الخدمات.

فيما أكد محافظ المنوفية، أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات وبمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.