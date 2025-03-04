بالفيديو.. الأرصاد تحذر: عدم استقرار في الطقس وأمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

قال الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم الثلاثاء، طقسًا دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد بينما تكون الأجواء باردة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديدة البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأكد "القياتي"، مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية " مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من محافظة مطروح وخفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، هذا علاوة عن وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء، تمتد خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وهناك نشاط لحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

وتابع، أن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية في بعض الأحيان على شمال البلاد وسيناء، موضحًا أن هناك انخفاض في قيم درجات الحرارة بمعدل 4:2 درجات على أغلب الأنحاء، خلال يومي الأربعاء 5 مارس والخميس 6 مارس.

وأردف، عضو هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والطرق القريبة منها يومي السبت 8 مارس والأحد 9 مارس.