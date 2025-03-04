محافظ مطروح يثمن جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل

ثمن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، جهود مكاتب التشغيل بمديرية العمل فى توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف محافظ مطروح أنه تم توفير عدد 61 فرصة عمل خلال شهر فبراير الماضى للشباب من أبناء مطروح والوافدين الراغبين فى العمل (تعيين فعلي ومؤقت) بالشركات العاملة بالمشروع القومى للطاقة السلمية بمحطة الضبعة النووية؛ استمرارا لجهود محافظة مطروح فى هذا الملف وخاصة مع ما توفره المشروعات القومية والتنموية بالمحافظة من مزيد من فرص العمل للشباب.

وأوضح خالد عبد العزيز مدير عام مديرية العمل بمطروح، أن التعيين من خلال شهادات القيد المرتدة للمديرية من المنشآت جهات التشغيل طبقا للمادة 15 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بعد حصول المعينين على شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة عن طريق إدارة التدريب المهنى بمديرية العمل وكذلك اجتياز اختبارات المقابلة الشخصية لتلك الشركات.

وأكد محافظ مطروح على استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع الشركات العاملة على أرض مطروح في توفير مزيد من فرص العمل للشباب لتحقيق الاستقرار لهم والحد من البطالة.