الغرف السياحية: زيادة أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال رمضان الجاري

قال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السعودية فتحت أبوابها أمام المعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يغلب عليه الطابع الديني وبخاصة في شهر رمضان المبارك، وبالتالي عدد كبير من الشعب المصري يحرص على التواجد في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك من كل عام؛ لتأدية العمرة.

وأكد أحمد البكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن أعداد المعتمرين المصريين بالسعودية أعداد مناسبة، مؤكدًا زيادة أعداد المصريين المسافرين للعمرة خلال رمضان الجاري.

وأضاف في حديثه، أنه من 6 رمضان لـ 10 رمضان سيتم البدء مرة أخرى في سفر المعتمرين؛ لتأدية عمرة رمضان، موضحًا أن أسعار العمرة هذا العام مرتفعة السعر عن العام الماضي؛ وذلك بسبب ارتفاع سعر تذكرة الطيران.

وأردف، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية: "أن متوسط سعر تذكرة الطيران اليوم يتراوح من 25 لـ 28 ألف جنيه"، موضحًا أن عمرة رمضان برنامجها الاقتصادي يبدأ سعرها من 55 لـ 65 ألفا شاملة كل شيء، عدا الطعام.