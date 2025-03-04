اليوم.. الأهلي يختتم استعدادات لمواجهة الطلائع في الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا في الدوري المصري الممتاز.

ويحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق القائمة التي يدخل بها معسكرا مغلقا قبل مواجهة الطلائع، كما يحسم موقف بعض اللاعبين العائدين من الإصابة بعد التعافي والمشاركة في التدريبات.

وحقق الأهلي فوزا صعبا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري الممتاز يواصل مطاردة بيراميدز المتصدر قبل الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لمسابقة الدوري .

موعد مباراة الأهلي الطلائع

تنطلق مباراة الأهلي وطلائع الجيش في التاسعة مساء غد الأربعاء الموافق 5 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.