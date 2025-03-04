الإحصاء: 9.6% ارتفاع في قيمة الصادرات خلال شهر ديسمبر 2024

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، النشـرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية ديسمبر 2024، وقد بلغـت قيمة العجز في الميــزان التجاري 4.15 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2024 مقابــل 3.67 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفــاع قدرها 13.0%.

وأشار الجهاز إلى أن قيمـــة الصـادرات ارتفعت بنسبـة 9.6%، حيـث بلغـت 3.96 مليـار دولار خـلال شهــر ديسمبر 2024 مقابــل 3.61 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (منتجات البترول بنسبة 128.5%، فواكه طازجه بنسبه 23.4٪، ملابس جاهزة بنسبـة 17.6%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 37.1%).

بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر ديسمبر 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (أسمــدة بنسبة 47.6%، البترول الخام بنسبة 66.2 %، بقـول جافـة بنسبة 3.5%، أثاث بنسبه 6.0%).

وأضاف الجهاز، أن قيمة الواردات ارتفعت بنسبة 11.3% حيـث بلغـت 8.11 مليـار دولار خـــلال شهــر ديسمــبر 2024 مقابــــل 7.28 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابــق ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا:

(الغاز الطبيعي بنسبة 105.2%، سيارات ركوب بنسبــة 17.0%، ذرة بنسبــة 38.6%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 15.8%).

بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 23.6 %، مــواد أوليــة من حديــد أو صلــب بنسبة 12.9%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.3%، قمح بنسبة 14.9%).