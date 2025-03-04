البابا فرانسيس ينام بشكل جيد بعد تعرضه لقصور تنفسي حاد

أعلن مكتب الصحافة التابع للفاتيكان منذ قليل تقرير شامل عن صحة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، مصرحا بأن البابا فرانسيس نام بشكل جيد طوال الليل بعد أن عانى من حالتين من القصور التنفسي الحاد يوم الاثنين.

وكان البابا قد بدأ تلقي العلاج من التهاب الرئتين الثنائي في مستشفى جيميلي في روما منذ 14 فبراير.

وفي مساء يوم الاثنين، أوضح مكتب الصحافة أن البابا تعرض لحالتين من القصور التنفسي الحاد نتيجة تراكم كبير للمخاط داخل الشعب الهوائية، مما تسبب في التشنج القصبي، وأشار البيان إلى أنه تم إجراء تنظير قصبات لإزالة المخاط المتراكم في كلا الحالتين.

كما أفاد المكتب بأن “التهوية الميكانيكية غير الجراحية استؤنفت في فترة ما بعد الظهر، وظل قداسة البابا في حالة وعي واتجاه وتعاون طوال الوقت”.

وكشفت فحوصات الدم للبابا أنه لا يعاني من زيادة في عدد خلايا الدم البيضاء، مما يشير إلى أنه لا يعاني من عدوى تنفسية جديدة.

على الرغم من تحسن حالته، لا يزال الوضع السريري للبابا فرانسيس معقدًا، ولا يزال من الممكن حدوث أزمات تنفسية أخرى، حيث صرح الأطباء أن تقديره الطبي لا يزال محفوظًا.