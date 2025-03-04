الأوقاف تنظم دروسًا للواعظات في الغردقة وتعلن عن فعاليات رمضان

نظمت وزارة الأوقاف دروسًا للواعظات بالغردقة، وذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به الوزارة، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وإشراف الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر.

وعقدت مجموعة من دروس الواعظات بمساجد أوقاف الغردقة البحر الأحمر، حيث تم عقد درس الواعظة نهي الدسوقي بمسجد النور بمنطقة الشيخ شحات بالغردقة، كما عقد درس الواعظة سالي عادل محمد صالح بمسجد عبد الله بن مسعود بشارع الثلاثين عرابية أيضا عقد درس الواعظة رانيا محمد فتحي بمسجد آل صابر بالغردقة.

من جانبه أشار الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إلى أنه سوف يتم إقامة الاحتفالات الدينية الخاصة بشهر رمضان وهي (العاشر من رمضان - غزوة بدر ـ ليلة القدر) بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وحول الأنشطة القرآنية فسوف يتم عقد جميع المقارئ القرآنية خلال شهر رمضان وهي المقراة النموذجية بمسجد الميناء ومقارئ الأعضاء وعددها ٤ مقارئ، ومقارئ الأئمة غير الأعضاء وعددها ٧ مقارئ، ومقارئ الجمهور وعددها ٣٧ مقرأة.