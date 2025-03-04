500 كرتونة من صندوق "تحيا مصر" هدية الأوقاف للعمال والمؤذنين بالبحر الأحمر في شهر رمضان المبارك

تسلم الشيخ هاني السباعي، وكيل وزارة الأوقاف، 500 كرتونة للمواد الغذائية وذلك لتوزيعها على العمال والمؤذنين بمديرية أوقاف البحر الأحمر، وذلك للتخفيف عنهم خلال شهر رمضان المبارك.

وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لإدخال السرور والفرحة على قلوب أبناءها من العمال والمؤذنين وبالتعاون مع مؤسسة تحيا مصر، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

وعلى الجانب الآخر، خصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر خصصت عددا من المساجد بنطاق المحافظة، لأداء صلاة التراويح حيث تم تخصيص 342 مسجدا لأداء صلاة التراويح وتخصيص 146 مسجدا للتهجد و12 مسجدا للاعتكاف.

وأشار الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، إلى أنه سوف يتم إقامة الاحتفالات الدينية الخاصة بشهر رمضان وهي (العاشر من رمضان - غزوة بدر ـ ليلة القدر) بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.