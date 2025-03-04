"حقوق حلوان الأهلية" تنظم زيارة لطلابها إلى أكاديمية الشرطة

نظم برنامج الدراسات القانونية باللغة العربية التابع لجامعة حلوان الأهلية، زيارة ميدانية لطلاب البرنامج إلى أكاديمية الشرطة، بمقر الأكاديمية بالتجمع الخامس.

وجاء ذلك بتنسيق من اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات العامة، واللواء مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، وتحت إشراف، الدكتورة ريهام منصور منسق البرنامج، الدكتور أمير ناصر مسجل البرنامج، الأستاذ حسين زغلول مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب والأستاذ محمد حسين مدير رعاية الطلاب.

استقبل الطلاب كل من اللواء الدكتور مدير كلية الشرطة، والعقيد مدير الإعلام والعلاقات بالكلية، وعدداً من قيادات وضباط الأكاديمية.

جاءت الزيارة في إطار تعريف الطلاب عن قرب برسالة أكاديمية الشرطة (العلم، الخلق، الواجب) وحرصها على تقديم كل ما هو جديد وحديث في مجال فرض الأمن والأمان ودورها المحوري في مكافحة الجريمة بكافة أنواعها، والحفاظ على استقرار الوطن.

هذا إلى جانب إتاحة الفرصة لهم للاطلاع على الجوانب التطبيقية للدراسة بالأكاديمية، وكيفية إعداد وتأهيل طلبة وطالبات كلية الشرطة وتدريبهم بمختلف القطاعات، بما يعزز فهمهم العملي لمجالات حفظ الأمن وتنفيذ القانون.

وتأتي هذه الزيارة في إطار رؤية الجامعة لدمج الطلاب في بيئة العمل الحقيقية، وإكسابهم خبرات مباشرة تسهم في بناء كوادر قانونية متميزة قادرة على مواكبة التطورات.

شملت الزيارة عرضاً شاملاً للطلاب المشاركين يتضمن فهم اَليات العمل بالأكاديمية وفروعها، وتقديم شرح واف عن نشأتها ودورها البناء خلال العقود الماضية الى يومنا هذا خلال فيلم تسجيلي.

ومن جانبه أعرب الدكتور قنديل رئيس الجامعة عن شكره البالغ لوزارة الداخلية مُمثلة فى أكاديمية الشرطة على تنظيم هذه الزيارة المُثمرة والبناءة، والتي اختُتمت بجولة تفقدية داخل مقر أكاديمية الشرطة، حيث تعرف الطلاب على أقسام الأكاديمية وآليات العمل داخلها، والتعرف عن قرب بطلابها لنقل الخبرات بينهم، كما تم التقاط الصور التذكارية لتوثيق هذه التجربة المتميزة، التي تُعد خطوة مهمة نحو صقل مهاراتهم القانونية والعملية.