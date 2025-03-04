جامعة حلوان تواصل جهودها لجذب الطلاب الوافدين بزيارة السفارة القطرية

قام وفد من جامعة حلوان بزيارة السفارة القطرية، حيث كان في استقبالهم الدكتور سيف سعد العسيري، المستشار الثقافي لدولة قطر.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة شاملة تهدف إلى التعريف بالبرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها جامعة حلوان، بالإضافة إلى الخدمات المتكاملة التي توفرها للطلاب الوافدين لضمان بيئة تعليمية داعمة ومتميزة.

وتألف وفد الجامعة من الدكتور هيثم سويلم؛ المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، والدكتورة مونيكا موريس، نائب المدير، وعلي سلامة، المدير الإداري للإدارة.

واستعرض الوفد خلال اللقاء مجموعة واسعة من البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة حلوان في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى التسهيلات التي تحرص الجامعة على توفيرها للطلاب الوافدين، سواء من حيث الدعم الأكاديمي أو الخدمات الإدارية والسكنية، لضمان تجربة تعليمية ثرية ومتميزة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بالطلاب الوافدين، وتعمل باستمرار على تطوير خدماتها وبرامجها الأكاديمية لتلبية احتياجاتهم، كما تسعى الجامعة إلى تعزيز تعاونها مع مختلف السفارات والمكاتب الثقافية للدول الشقيقة والصديقة، بهدف تقديم أفضل الفرص التعليمية للطلاب الوافدين، وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين الدول.

وتأتي هذه الزيارة في إطار استراتيجية جامعة حلوان لتعزيز مكانتها كوجهة تعليمية متميزة على المستوى الإقليمي والدولي، من خلال تقديم برامج أكاديمية متطورة، وشراكات أكاديمية مع جامعات ومؤسسات تعليمية عالمية، إضافةً إلى توفير بيئة تعليمية جاذبة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.