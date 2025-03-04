اليوم.. وزير السياحة يفتتح الجناح المصري في بورصة برلين الدولية

يفتتح شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية الدولية (ITB)، والتي تُعد واحدة من أكبر وأهم الفعاليات السياحية العالمية، وتستمر حتى 6 مارس 2025.

يمتد الجناح المصري على مساحة 1500 متر مربع، بمشاركة 118 عارضًا، من بينهم 47 شركة سياحية، و67 فندقًا، و3 شركات طيران، إضافةً إلى غرفتي المنشآت الفندقية والشركات السياحية، وجمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

وقد تم تصميم الجناح على هيئة معبد فرعوني، ليعكس العراقة المصرية، مع شاشات عرض عملاقة تبث أفلامًا ترويجية تُبرز تنوع المقاصد والمنتجات السياحية المصرية، من الشواطئ الخلابة والمواقع الأثرية الفريدة إلى الأنشطة الترفيهية والثقافية، كما يضم الجناح ركنًا خاصًا للمأكولات المصرية التقليدية، إلى جانب العروض الفلكلورية التي تعكس التراث الثقافي المصري.

وتزامنًا مع افتتاح البورصة، تصدرت صور المقومات السياحية المصرية وشعار الحملة الترويجية “مصر … تنوع سياحي لا مثيل له” الواجهات الرئيسية لمقر البورصة (Messe Berlin)، بينما ازدانت الشوارع المحيطة بصور المتحف المصري الكبير، استعدادًا لافتتاحه الرسمي في 3 يوليو المقبل، بالإضافة إلى صور الشواطئ المصرية ومعالمها السياحية المتميزة، فيما رفرف علم مصر عاليًا بين أعلام الدول المشاركة.

وتُعد بورصة برلين السياحية الدولية منصةً رئيسية تجمع كبرى الشركات والمتخصصين وصناع القرار في قطاع السياحة العالمي، مما يوفر فرصة استثنائية لمصر لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة على المستوى الدولي.