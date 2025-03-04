مفكر اقتصادي: إغراق السوق بالمنتجات استراتيجية غير مشروعة| فيديو

قال منجي بدر، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، إن إغراق السوق استراتيجية غير مشروعة، تقوم بها بعض الشركات والدول عن طريق تصدير منتجاتها داخل أسواق معينة، بأسعار أقل من تكلفتها الحقيقية أو أقل من سعرها في بلد المنشأ.

وأضاف منجي بدر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى الاستحواذ على السوق وإخراج المنافسين المحليين مما يؤدي لضعف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة، موضحًا أن هناك 3 أشكال رئيسية من إغراق السوق.

وتابع، أن الشكل الأول هو الإغراق المؤقت، للقضاء على المنافسين، والثاني هو الإغراق الدائم، والنوع الثالث يعرف بالإغراق العارض، موضحًا أن هذه الاستراتيجية تضر الصناعة المحلية، ولذلك قررت الدولة البحث عن حل لإغراق السوق وتشجيع الصناعة المحلية داخل الدولة، منوها بأن الحكومة ناقشت أسباب التهريب وسلبياته على الصناعة المحلية وموارد الدولة.

وأردف، الوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، أن التهريب يساهم في تجنب دفع الضرائب والرسوم المفروضة، كما يساهم في إدخال سلع مقلدة وممنوعة.