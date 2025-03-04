محافظ مطروح يوافق على فتح فصل ثانوي صناعي تخصص تحكم مصاعد

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، على مقترح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بفتح فصل ثانوي صناعي تخصص فني تحكم صناعي مصاعد شعبة ميكانيكا بمدرسة مطروح الميكانيكية العسكرية بنين.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح والاهتمام بالارتقاء بنوعية التعليم خاصة التعليم الفني مع فتح تخصصات جديدة بما يخدم حاجة السوق وأهالي مطروح ويواكب جهود التنمية والمشروعات التنموية بها.

وأوضحت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه تلاحظ عدم تواجد تخصص فني تحكم صناعي مصاعد بالمدارس الصناعية بمطروح مع توافر كافة المقومات لإنشائه بمدرسة مطروح الميكانيكية بنين، ووفقا لقرار 407 لسنة 2011، مع الحاجة لاستحداث التخصص ليلائم سوق العمل بمطروح.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إلى أنه سيتم التجهيز والإعداد لفتح فصل التخصص الفني الجديد وإدراجه لالتحاق الطلاب الراغبين في الالتحاق به وفق الأعداد المقترحة ودرجات التنسيق بداية العام الدراسي القادم 2025/2026.