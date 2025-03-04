الإسماعيلي يتحدى زد في صراع البقاء والمنافسة على الدوري

يبحث فريق الإسماعيلي عن الفوز وحصد الثلاث نقاط للهروب من قاع جدول ترتيب الدوري الممتاز عندما يحل ضيفا على فريق زد إف سي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري.

ويخوض الإسماعيلي اللقاء وسط حالة ظروف صعبة وموقف متأزم في مسابقة الدوري الممتاز بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام فاركو بهدفين نظيفين وتراجع النتائج وتغيير الجهاز الفني.

وفي المقابل نجح فريق زد إف سي في تحقيق التعادل بهدف أمام الزمالك في لقاء قوي بين الفريقين.

موقف الإسماعيلي وزد بجدول الدوري

يحتل زد إف سي بقيادة مجدي عبد العاطي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 20 نقطة من أربعة انتصارات و8 تعادلات وأربع هزائم وجمع ست نقاط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على غزل المحلة والتعادل مع البنك الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك والهزيمة أمام طلائع الجيش.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة من ثلاثة انتصارات وأربعة تعادلات وتسع هزائم.

وجمع الإسماعيلي نقطة واحدة فقط بالتعادل مع المصري والهزيمة أمام الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والزمالك والجونة والأهلي وفاركو ولا بديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 16 ليبقي متفوقا على إنبي ومودرن سبورت قبل انطلاق دورة تحديد الفريقين الهابطين لدوري المحترفين.