"سموتريتش" يشدد على ضرورة الدعم الأمريكي لمواصلة الحرب

قال وزير المالية الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريتش: "سأؤكد خلال لقاءاتي في واشنطن، على ضرورة الدعم الأمريكي لمواصلة الحرب، واستمرار أنشطتنا الأمنية".

يذكر أن سموتريتش، قد أعلن من قبل، أن الحكومة قررت عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا إضافيًا يشمل قطع الكهرباء والمياه عن القطاع، بالإضافة إلى العودة إلى القتال.

وأكد المسؤولون الإسرائيليون، أن الأراضي الفلسطينية لديها مخزون من الغذاء يكفي لـ 5 أشهر من الإمدادات السابقة، ومع ذلك أدى الإعلان إلى ارتفاع فوري في أسعار الضروريات الأساسية في غزة.