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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير خارجية التشيك يبحث مع نظيره الأمريكي هاتفيًا جهود إرساء السلام في أوكرانيا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
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بحث وزير خارجية جمهورية التشيك يان ليبافسكي، هاتفيا مع نظيره الأمريكي مارك روبيو، سبل تعزيز التعاون عبر الأطلسي، والجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا.
وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الجانبين ناقشا أيضا سبل تعزيز الإنفاق الدفاعي لحلف شمال الأطلسي والتعاون بين الولايات المتحدة والتشيك في مجال أمن الطاقة.
من جانبه، وصف ليبافسكي المحادثة بأنها "إيجابية"، مؤكدا التزام جمهورية التشيك بالعمل مع الولايات المتحدة، فيما أكد روبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عازم على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وزير خارجية التشيك السلام فى أوكرانيا