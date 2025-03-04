الأسهم الآسيوية تتراجع بعد دخول رسوم ترامب الجمركية على كندا والمكسيك حيز التنفيذ

تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متأثرةً بالانخفاض الكبير ببورصة وول ستريت بعد دخول الرسوم الجمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا حيز التنفيذ اليوم، بالإضافة لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا لزيادة الرسوم على السلع الصينية.

وذكر موقع (إنفستنج) الأمريكي، أن مؤشر نيكي 225 الياباني هبط بنسبة 1.9%، بينما تراجع مؤشر توبكس بنسبة 1.3%، كما تراجع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 1.4% بعد تعافيه في الجلسة السابقة، وانخفض مؤشر بورصة جاكرتا بنسبة 1.1%، بينما خسر مؤشر سترايتس تايمز في سنغافورة 0.4%.

كما تشير العقود المستقبلية لمؤشر نيفتي 50 إلى انخفاض عند الافتتاح، بينما كان مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية مستقرًا بعد عودته من عطلة.

ودخلت الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا حيز التنفيذ اليوم، كما وقع ترامب أمرًا لزيادة الرسوم على السلع الصينية من 10% إلى 20%، ويتوقع أن تزيد الرسوم على السلع الصينية من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والصين حيث تعهدت الصين باتخاذ تدابير مضادة لحماية مصالحها، بينما استعدت كندا للرد بالمثل، حسبما أفادت حكوماتها اليوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة حالة عدم اليقين التجاري، وتعطيل سلاسل التوريد، وتقليص الطلب على الصادرات، مما يضر بنمو الاقتصاد وثقة المستثمرين في الأسواق الآسيوية.