تداول 23 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 23000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 996 شاحنة و180 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 10500 طن بضائع، 422 شاحنة و165 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12500 طن بضائع، 574 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينتين القاهرة وأمل بينما تغادر السفينة وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي بوسيدون اكسبريس، القاهرة وALCUDIA EXPRESS، وغادرت أربع سفن وهي القاهرة، الحرية، أمل ودليلة، كما تم تداول 4000 طن بضائع و405 شاحنات بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لأربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1535 راكبا بموانيها.