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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم مروع في الجيزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز أطفيح بالجيزة، حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحاث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الطريق الصحراوي الشرقي، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وإصابة 6 أشخاص.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص تقل مجموعة من العمال بأخرى تقل ركاب متجهين إلى إحدى محافظات الصعيد.

وكشفت التحريات، أن السرعة الزائدة لقائد سيارة العمال كانت السبب الرئيسي في الحادث، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى.

وبدورها، دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أجهزة الأمن أطفيح اصطدام سيارة ميكروباص الأجهزة الأمنية