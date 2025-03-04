إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم مروع في الجيزة

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز أطفيح بالجيزة، حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحاث

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إشارة من الخدمات الأمنية المعنية بتأمين الطريق الصحراوي الشرقي، يفيد بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص وإصابة 6 أشخاص.

على الفور انتقل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة لمكان الحادث، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص تقل مجموعة من العمال بأخرى تقل ركاب متجهين إلى إحدى محافظات الصعيد.

وكشفت التحريات، أن السرعة الزائدة لقائد سيارة العمال كانت السبب الرئيسي في الحادث، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة أخرى.

وبدورها، دفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.