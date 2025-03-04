تحرير 26 محضرًا والتحفظ على مواد غذائية تالفة في حملة لمراقبة الأغذية ببني سويف

أعدت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرًا للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، يفيد بالإشارة إلى تنفيذ حملة رقابة، ضمن خطة المديرية بتكثيف الحملات خلال شهر رمضان على أماكن تداول وبيع السلع والمنتجات والمواد الغذائية، حيث تم المرور على 15 منشأة غذائية بمدينة بني سويف.

ويأتي ذلك في ضوء تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العامليين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 26 محضر "جنحة صحية" شملت:

11 محضرًا لمخالفة الاشتراطات الصحية وتدني مستوى النظافة.

12 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين في مجال تداول الأغذية.

3 محاضر لمخالفة قانون تنظيم بيع المثلجات.

إعدام 75 كجم منتجات لحوم وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وشارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من؛ الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومفتشي الأغذية بالإدارة الصحية.