السعودية وباكستان تؤكدان التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية

أكدت المملكة العربية السعودية وباكستان، التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجالات التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال لقاء السفير السعودي في (إسلام آباد) نواف بن سعيد أحمد المالكي، مع نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار بالعاصمة الباكستانية.

وتبادل الجانبان - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية اليوم الثلاثاء - التهاني؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وكانت المملكة العربية السعودية وباكستان قد أكدتا - الشهر الماضي - عزمهما توسيع التعاون الاقتصادي واستكشاف سبل التعاون واسع النطاق في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك خلال لقاء نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار ونائب وزير الخارجية السعودي وليد عبد الكريم الخريجي في (نيويورك).

وأكد الجانبان مجددا الالتزام بتعميق الشراكة متعددة الأوجه من أجل تحقيق الرخاء المتبادل والاستقرار الإقليمي.

