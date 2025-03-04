اليوم الـ43 للعدوان الصهيوني على جنين.. استشهاد 28 فلسطينيًا ودمار واسع في الحي الشرقي

دخل العدوان الصهيوني على مدينة جنين ومخيمها يومه الثالث والأربعين، مما أسفر عن استشهاد 28 شخصاً وعشرات الجرحى. وقد توسعت العملية لتشمل الحي الشرقي من المدينة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بناية الغول في الحي، مما أدى لاستشهاد الشاب جهاد علاونة (23 سنة) بعد إصابته برصاص الاحتلال، بينما اعتقل الشاب ضرغام السعدي، كما شهد الحي الشرقي تدمير عدة شوارع ومنشآت، بما في ذلك المدارس وشارع سويطات.

قوات الاحتلال واصلت حصار المدينة، وأغلقت مداخل مخيم جنين بالسواتر الترابية، ومنعت السكان من الوصول إلى مناطقهم. كما استهدفت جرافات الاحتلال 120 منزلاً بشكل كامل، إضافة إلى عشرات المنازل جزئيًا. الاحتلال نفذ 336 مداهمة وقصف 15 هدفاً، في وقت منع فيه الصحفيون الدوليون من دخول المخيم لتوثيق الممارسات والدمار.