وزير دفاع الاحتلال: إيران تظل التهديد الأكبر للأمن الإقليمي

قال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إيران تظل التهديد الأكبر للأمن الإقليمي وسنعمل مع الولايات المتحدة لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.

وأضاف "كاتس" في تصريحات لفضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، أنه اتفق مع نظيره الأمريكي على وجوب إعادة جميع الرهائن وإنهاء حكم حماس في غزة، مؤكدًا أن إيران تظل التهديد الأكبر للأمن الإقليمي وسنعمل مع أمريكا لمنعها من الحصول على أسلحة نووية.

يذكر أن تحقيق داخلي للجيش الإسرائيلي، أوضح أن الفشل الذريع للجيش في حماية كيبوتس كفار عزا خلال هجوم 7 أكتوبر مخيب للآمال وكاشف، مؤكدًا أن التحقيق أن الفشل في حماية كفار عزا أدى إلى مقتل 62 شخصًا وإصابة 18 وأسر 19.