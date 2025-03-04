الصين ترفض بقوة قرار الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية إضافية على السلع المستوردة

أعربت الصين عن استيائها الشديد ومعارضتها القوية لقرار الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين.

وأكد المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية خه يا دونغ، اليوم الثلاثاء، في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - أن بلاده ستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها بحزم، موضحا أن الصين من بين الدول التي تطبق أشد سياسات مكافحة المخدرات صرامة في العالم، وأشار إلى أن الصين والولايات المتحدة حققتا نتائج بارزة في التعاون الواسع النطاق والمعمق لمكافحة المخدرات.

وأوضح المتحدث أن ما فعله الجانب الأمريكي هو تصرف نموذجي للأحادية والتنمر بتجاهل للحقائق وقواعد التجارة الدولية ومواقف جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التعريفات الجمركية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، وتقوض نظام التجارة المتعدد الأطراف، ولا تفشل في حل مشاكلها فحسب، بل تعطل أيضا التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والولايات المتحدة وكذلك النظام التجاري الدولي الطبيعي.

وتحث الصين الولايات المتحدة على احترام حقوق ومصالح الدول الأخرى والسحب الفوري لتدابير التعريفات الجمركية الأحادية غير المعقولة وعديمة الأساس والتي تضر بالآخرين دون أن تعود بالنفع عليها، معربا عن أمل الصين أن تنظر الولايات المتحدة إلى القضايا وتتعامل معها بطريقة موضوعية وعقلانية، وأن تعود إلى المسار الصحيح لحل الخلافات من خلال الحوار المتساوي في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على المنتجات المستوردة من الصين، اعتبارا من 4 مارس الجاري، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تعريفة إضافية بنسبة 10% فرضتها الولايات المتحدة على المنتجات المستوردة من الصين في فبراير الماضي.