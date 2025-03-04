روسيا تعارض نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا

قال الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، إن روسيا تعارض بشكل قاطع نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا.

وكتب أوليانوف - في منشور عبر قناته على تليجرام - "إن فكرة نشر قوات حفظ سلام أوروبية من الناحية النظرية في أوكرانيا مشكوك فيها للغاية على الأقل لسببين.. أولا وقبل كل شيء، الاتحاد الأوروبي متحيز بينما يجب أن تكون قوات حفظ السلام غير متحيزة، ثانيا، تعارض روسيا هذا بشكل قاطع".

وأكد أوليانوف - حسبما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية - أن "المسؤولين الأوروبيين يضعون العربة أمام الحصان"، عندما يناقشون إرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا.