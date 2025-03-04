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الثلاثاء 04 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الأونروا: 260 ألف طفل في غزة التحقوا بالتعليم عن بعد منذ بداية العام

الأونروا
الأونروا
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أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن قرابة 260 ألف طفل من قطاع غزة، التحقوا ببرنامج التعلم عن بعد التابع لها منذ يناير الماضي.
وأكدت "الأونروا" - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء - أن فرقها تواصل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي في المنطقة الوسطى وخان يونس، مشيرة إلى أنها ساعدت أكثر من 15 ألف حالة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، ما أتاح لآلاف النازحين العودة إلى مناطق سكنهم ومنازلهم المدمرة.
وفي 23 فبراير الماضي، انطلق العام الدراسي الجديد في قطاع غزة وسط تحديات كبيرة أفرزتها حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

الأونروا الاحتلال الإسرائيلي