الرئيس المؤقت الكوري الجنوبي يدعو لتضافر الجهود لمواجهة سياسة أمريكا

دعا الرئيس المؤقت الكوري الجنوبي "تشوي سانج- موك" اليوم الثلاثاء، إلى تضافر جهود الحكومة والجمعية الوطنية والقطاع الخاص؛ للاستجابة بفعالية للمشهد الدولي المتغير، والذي قال إنه مدفوع بسياسة "أمريكا أولا".

وقال "تشوي"، خلال اجتماع مجلس الوزراء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب": "في هذه الأيام، أصبحت مدركا تماما للنظام الدولي القاسي، حيث لا يوجد حلفاء أبديون أو أعداء أبديون"، مشددا على الحاجة إلى "الوحدة" التي قال إنها مفتاح نجاة كوريا الجنوبية وازدهارها.

وأضاف "يجب أن نواجه حقيقة أن الاعتماد فقط على النوايا الحسنة للقوى الكبرى والحلفاء لن يحمي أمننا القومي أو صناعاتنا أو تقنياتنا بالكامل"، مشددا على ضرورة أن تتضافر جهود الحكومة الكورية الجنوبية والجمعية الوطنية والقطاع الخاص للرد بفعالية على الحرب التجارية الجارية التي أثارتها إجراءات الرسوم الجمركية الأمريكية.

كما دعا إلى التعاون بين الحزبين بشأن القضايا الملحة، بما في ذلك إصلاح منظومة المعاشات وسن تشريع لإعفاء عمال أشباه الموصلات من نظام العمل لمدة 52 ساعة في الأسبوع في البلاد.

وجاءت تصريحات الرئيس المؤقت الكوري الجنوبي "تشوي سانج- موك" بعد قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بوقف المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد اجتماع مثير للجدل في المكتب البيضاوي مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، كما أعلن "ترامب" أيضا عن خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الواردة من كندا والمكسيك، تماشيا مع تدابير الرسوم الجمركية "المتبادلة".