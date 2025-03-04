تحذير طبي.. مشروبات الطاقة قد تكون قاتلة

كشفت الدكتورة تاتيانا سولنتسيفا طبيبة التغذية والباحثة فى هذا المجال الطبى، عن خطورة الإفراط فى تناول مشروبات الطاقة وأن تناول كمية معينة من مشروبات الطاقة يوميا قد يسبب الوفاة وفقا لما نشرته مجلة mail.ru.

وقالت الطبيبة: إن الدراسات تشير إلى أن تناول أكثر من أربع علب من مشروبات الطاقة في اليوم قد يتسبب بالوفاة وتعتبر الوفيات المرتبطة باستهلاك مشروبات الطاقة شائعة اليوم وبشكل خاص بين الرياضيين، على سبيل المثال أشارت إحدى المقالات العلمية إلى أن لاعب كرة سلة سقط أثناء المباراة وتوفي باضطراب حاد في نظم القلب (الرجفان البطيني) وتبين أن اللاعب لم يكن لديه تاريخ مرضي مرتبط بأمراض القلب بل كان قد تناول كمية كبيرة من مشروبات الطاقة في اليوم الذي سبق المباراة وشرب أربع علب من هذه المشروبات قبل المباراة في المجمل تم تسجيل تسع حالات مماثلة مع رياضيين بسبب مشروبات الطاقة خلال سنة ثلاث حالات منها كانت قاتلة وهذا أمر مثير للقلق.

وأضافت: يمكن القول إن استهلاك علبتين أو ثلاث علب من مشروبات طاقة يوميا قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة ويؤثر هذا الأمر بالأخص على النظام القلبي والوعائي في الجسم، ويمكن أن يؤدي تناول الأطفال لهذه المشروبات إلى مشكلات فرط النشاط ونقص التركيز والانتباه.

ويشير العديد من خبراء الصحة إلى أن كميات الكافيين الكبيرة الموجودة في مشروبات الطاقة قد تسبب مشكلات ارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الشرايين، كما أن الكافيين الموجود في هذه المشروبات يساعد على طرح السوائل بكميات كبيرة من الجسم الأمر الذي يتسبب بمشكلات في الكلى.

ويؤكد بعض الأطباء أيضا أن مشروبات الطاقة تحوي على كميات كبيرة من السكر المضرة وخصوصا لمرضى السكري، كما أن كميات الكافيين الكبيرة فيه تسبب أضرارا على الجهاز العصبي وقد تسبب هذه المشروبات ارتفاع مستوى ضغط الدم واحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وكذلك اضطرابات نفسية.