قمة فلسطين.. 10 نقاط تتصدر لقاءات القادة العرب بالقاهرة اليوم الثلاثاء

تستضيف مصر قمة عربية طارئة، اليوم الثلاثاء 4 مارس الجاري بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

ومن المقرر أن يشارك في القمة قادة الدول العربية أو ممثلوهم، حيث ستتم مناقشة وقف الحرب وإعادة الإعمار، وسبل دعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا وتعزيز الجهود الدبلوماسية لوقف الانتهاكات المستمرة والعمل على تحقيق سلام عادل وشامل.

كما تشهد فعاليات القمة عقد القادة العرب وضيوف القمة لقاءات جانبية ترتكز المباحثات على تلك النقاط:

- بحث آخر مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية.

- التأكيد على رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.

- تثبيت وقف إطلاق النار وتولي السلطة الفلسطينية المسؤولية في قطاع غزة وإعادة الإعمار في ظل وجود الفلسطينيين على أرضهم.

- الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس الشرقية.

- التأكيد على أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والاعتراف بدولة فلسطين.

- الدعوة إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة بأسرع وقت بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

- دعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.

- التصور الخاص بعقد مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المنتظر أن تستضيفه مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة.

- الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة لبنان وسوريا وليبيا والسودان والصومال.

- دعم جهود تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي حيال القضية الفلسطينية.