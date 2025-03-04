الأرصاد لـ"المواطنين": لا تنخدعوا بالأجواء الدافئة.. وسقوط أمطار بهذه المناطق

كشف هيئة الأرصاد الجوية أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على محافظة مطروح يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع أن تمتد لتشمل باقى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ولكن تكون أقل حدة.

أما عن السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحرى وجنوب سيناء ومدن القناة فالفرصة مهيأة اليوم مع تقدم الوقت لسقوط أمطار على مناطق متفرقة، كما أن القاهرة الكبرى على موعد مع سقوط الأمطار الخفيفة مساء.

وحذرت الأرصاد المواطنين من عدم الانخداع بالأجواء الدافئة خلال فترات النهار وتخفيف الملابس.

وأضاف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأوضح الخبراء، أن اليوم الثلاثاء يشهد سقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء ومدن القـناة وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمى والصغرى 14 درجة.