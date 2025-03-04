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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بهذه المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. 

وأوضح الخبراء، أن اليوم الثلاثاء يشهد سقوط أمطار متوسطة على محافظة مطروح، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية وشمال الوجه البحري وتمتد خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء ومدن القـناة وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة 

ولفتت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 12 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 15 وعلى شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 9 درجة، وعلى جنوب الصعيد  28 للعظمى والصغرى 14 درجة.

الارصاد حالة الطقس اليوم الثلاثاء