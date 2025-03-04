مسابقات دينية والجوائز من صندوق المفاجآت للمصلين يوميًا بمسجد الميناء الكبير بالغردقة

تقدم إدارة مسجد الميناء الكبير بالغردقة يوميا مسابقات دينية عقب صلاة التراويح بالمسجد.

وقال الشيخ حسام الدين محمود أمام وخطيب مسجد الميناء الكبير بالغردقة، إن المسجد يحرص يوميا على عمل مسابقات دينية للمصلين عقب صلاة التراويح والتى تجذب المصلين وخاصة الأطفال.

وأشار محمود إلى أن الفائزين بالمسابقة يقوم باختيار هديته من صندوق المفاجآت، والذي يحتوي على العديد من الهدايا والجوائز المالية القيمة، بالإضافة إلى كروت مكتوبة عليها الهدية ويتم أخذ الهدية خارج المسجد.

وأضاف محمود إلى إقبال كبير من المصلين على الرد والإجابة على الأسئلة وخاصة الأطفال فى منافسة شيقة، حيث تقدم يوميا 6 أسئلة بـ6 هدايا منها المالية والعينية وألعاب للأطفال.

وقد خصصت مديرية أوقاف البحر الأحمر، عددًا من المساجد بنطاق المحافظة، لأداء صلاة التروايح حيث تم تخصيص 342 مسجدا لأداء صلاة التراويح وتخصيص 146 مسجدا للتهجد و12 مسجدا للاعتكاف.

وأشار الدكتور هانى السباعى وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر إلى أنه سوف يتم إقامة الاحتفالات الدينية الخاصة بشهر رمضان وهي (العاشر من رمضان - غزوة بدر ـ ليلة القدر) بمسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وحول الأنشطة القرآنية فسوف يتم عقد جميع المقارئ القرآنية خلال شهر رمضان وهي المقرأة النموذجية بمسجد الميناء

ومقارئ الأعضاء وعددها ٤ مقارئ مقارئ الأئمة غير الأعضاء وعددها ٧ مقارئ، ومقارئ الجمهور وعددها ٣٧ مقرأة.

أما بالنسبة للأنشطة الدعوية فهي كالآتي:

إقامة الملتقى الفكرى الإسلامي عقب صلاة العشاء والتراويح بمسجد الميناء الكبير يحاضر فية نخبة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف يوميًا وإقامة الملتقى الفكرى للواعظات عقب صلاة الظهر بمسجد الميناء يوميًا.

إقامة عدد ١٥ درسا منهجيا للأئمة كل إمام فى مسجده. يوم الأحد من كل أسبوع.

عقد ندوات المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف في ١٩ مسجدا عقب صلاة العصر يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع

عقد النشاط التثقيفي للأطفال يوم الخميس بعد العصر من كل أسبوع وعقد لقاء الطفل عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع.

إقامة مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ٥٤ مسجدا عقب صلاة العصر يوم الخميس من كل أسبوع.

إقامة الدروس اليومية عصرًا من الأحد إلى الخميس بجميع المساجد.