نصائح فعالة لتجنب العطش في أثناء الصيام

يعاني بعض الصائمين في شهر رمضان من الشعور الشديد بالعطش نتيجة اتباع بعض العادات الغذائية الخاطئة، ولذا ينصح خبراء الصحة ببعض الإرشادات التى يجب اتباعها لتجنب الشعور بالعطش، والتى تتمثل فى الابتعاد عن شرب الشاي والقهوة والمشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين، فالكافيين يعمل على طرح السوائل بسرعة من الجسم ويسبب جفاف الجسم والشعور بالعطش.

كما ينصح الخبراء بالتقليل من شرب الكاكاو الساخن ومشروبات الطاقة والعصائر الغنية بالسكريات أثناء فترة السحور واستبدالها بالشاي الأخضر والعصائر الطبيعية مثل عصير التوت البري، والتي تمنح الجسم الفيتامينات اللازمة وتقلل الشعور بالعطش.

ومن الأخطاء الشائعة أثناء شهر رمضان هو شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة أثناء فترة السحور، حيث إن شرب كميات كبيرة من الماء فجأة يحرض الكلى على العمل بطاقتها القصوى ويتسبب هذا الأمر بطرح السوائل من الجسم بسرعة.

ويوصى خبراء الصحة بتناول الخضراوات والفواكه الغنية بالسوائل أثناء السحور مثل البرتقال والبطيخ والخيار والخس والطماطم، فهذه الخضار والفواكه تمد جسمنا بالسوائل الضرورية أثناء فترة الصيام.

ومن الأطعمة التي يجب تجنبها أثناء السحور هى الأطعمة المالحة، والتي تحتوي على كميات كبيرة من التوابل، وكذلك ينصح بتجنب الأطعمة الجاهزة والمعلبة واللحوم المصنعة على السحور كونها تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم الذي يتسبب بخلل في سوائل الجسم ويزيد من العطش، وينصح الأطباء أيضا بشرب كميات كافية من المياه ما بين الإفطار والسحور وعدم المبالغة بشرب الماء حتى لا تسبب مشكلات في الهضم والكلى.