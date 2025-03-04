التصريح بدفن جثتي زوجين لقيا مصرعهما في حادث بالشرقية

قررت نيابة بلبيس التصريح بدفن جثة زوجين لقيا مصرعهما إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نقل ثقيل بطريق بلبيس السلام.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول كل من: "إبراهيم حسن" 77 عامًا وزوجته "مريم صلاح" 54 عامًا مقيمين بمحافظة القاهرة جثث هامدة وابنة الأول "همسة" 30 عامًا مصابة بنزيف بالمخ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها، فيما تم نقل الجثامين إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

بالانتقال والفحص تبين حدوث إصابة الابنة ووفاة الزوجين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وسيارة نقل ثقيل بطريق بلبيس - السلام أمام المظلات بمركز بلبيس، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثامين المتوفين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثها.