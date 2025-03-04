أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، 4 مارس 2025، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وفيما يلي بيان أسعار الذهب في الصاغة بمصر، وبدون مصنعية، خلال التعاملات الصباحية، وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4669 جنيهًا للبيع، 4657 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4085 جنيهًا للبيع، 4069 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3501 جنيه للبيع، 3493 جنيهًا للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2723 جنيهًا للبيع، 2717 جنيهًا للشراء

سجل سعر الجنيه الذهب 32680 ألف جنيه للبيع، 32600 ألف جنيه للشراء.

سجل سعر الأونصة 145209 جنيهات للبيع، 144853 جنيهًا للشراء.