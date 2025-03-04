أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025

تباينت أسعار الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، 4 مارس 2025، وذلك على مستوى البنوك العاملة في السوق المصرية.

أسعار الدولار في البنوك:

البنك المركزي المصري:

سجل سعر الدولار نحو 50.58 جنيه للشراء، مقابل 50.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنوك (القاهرة، مصر، الأهلي المصري، التجاري الدولي (CIB)، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، والتعمير والإسكان، أبو ظبي الأول، العربي الإفريقي الدولي، كريدي أجريكول):

نحو 50.6 جنيه للشراء، مقابل 50.7 جنيه للبيع.

وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك أبو ظبي التجاري:

بلغ سعر الدولار نحو 50.63 جنيه للشراء، مقابل 50.73 جنيه للبيع.