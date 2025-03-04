بفرمان من بوجلبان.. المصري يواصل تدريباته استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي بكأس مصر

عقب نهاية مباراة أمس الإثنين بين المصري ومودرن سبورت، والتي انتهت بفوز النسور الخضر بأربعة أهداف مقابل هدفين، قرر التونسي أنيس بوجلبان المدير الفني للمصري البورسعيدي استمرار الفريق في أداء تدريباته دون الحصول على راحة سلبية.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد لمباراته بدور الستة عشرة من بطولة كأس مصر، والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل الموافق السابع من مارس.

وكان قد حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا كبيرا على نظيره فريق مودرن سبورت، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السابعة عشرة من عمر الدوري المصري.

فاز المصري بأربعة أهداف حققها على حساب منافسه مقابل هدفين، وأحرز الأهداف لصالح المصري كل من صلاح محسن في الدقيقة الـ ١٦، وفخر الدين بن يوسف في الدقيقة ٣٣.

ليعود في الشوط الثاني بهدفين بقدم اللاعب صلاح محسن، ليسجل هاتريك المباراة.