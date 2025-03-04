ads
الثلاثاء 04 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 31 شخصًا في حادث سير مروع بجنوب بوليفيا

اصطدام حافلة ركاب
اصطدام حافلة ركاب بشاحنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

لقي ما لا يقل عن 31 شخصًا مصرعهم وأصيب 22 آخرون بجروح، إثر حادث سير مأساوي وقع الاثنين في منطقة جبلية بجنوب بوليفيا، حيث اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة قبل أن تنقلب وتسقط في وادٍ بعمق 500 متر.

وأفادت الشرطة المحلية بأن الحادث وقع على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي أورورو وبوتوسي، مشيرة إلى أنها احتجزت سائق الشاحنة وفتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.

من جهته، أعرب الرئيس البوليفي لويس آرسي عن تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أيام قليلة في بوليفيا، حيث شهدت البلاد في 1 مارس حادث تصادم مروع بين حافلتين بالقرب من مدينة أويوني، أسفر عن مصرع 37 شخصًا، ما يثير القلق بشأن سلامة النقل البري في البلاد.

مصرع شخص حادث سير مروع جنوب بوليفيا