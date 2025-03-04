مصرع 31 شخصًا في حادث سير مروع بجنوب بوليفيا

لقي ما لا يقل عن 31 شخصًا مصرعهم وأصيب 22 آخرون بجروح، إثر حادث سير مأساوي وقع الاثنين في منطقة جبلية بجنوب بوليفيا، حيث اصطدمت حافلة ركاب بشاحنة قبل أن تنقلب وتسقط في وادٍ بعمق 500 متر.

وأفادت الشرطة المحلية بأن الحادث وقع على الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي أورورو وبوتوسي، مشيرة إلى أنها احتجزت سائق الشاحنة وفتحت تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث.

من جهته، أعرب الرئيس البوليفي لويس آرسي عن تعازيه لعائلات الضحايا، مؤكدًا ضرورة إجراء تحقيق شامل لمحاسبة المسؤولين عن الحادث.

ويعد هذا الحادث الثاني من نوعه خلال أيام قليلة في بوليفيا، حيث شهدت البلاد في 1 مارس حادث تصادم مروع بين حافلتين بالقرب من مدينة أويوني، أسفر عن مصرع 37 شخصًا، ما يثير القلق بشأن سلامة النقل البري في البلاد.