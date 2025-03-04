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الثلاثاء 04 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تصاعد التوتر التجاري بين واشنطن وبكين بعد رفع الرسوم الجمركية

صادرات الصين
صادرات الصين
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حذّرت الصين، اليوم الثلاثاء، من أنها ستتخذ إجراءات مضادة ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 20%، في خطوة من شأنها تأجيج التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وذكرت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي أن "الصين مستاءة بشدة من هذا الإجراء وتعارضه بشدة، وستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها"، معتبرة أن واشنطن تحاول تحميلها المسؤولية عن قضايا لا علاقة لها بالتجارة، لا سيما قضية الإتجار بمخدر الفنتانيل.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع الرسوم الجمركية من 10% إلى 20% على الواردات الصينية، مبررًا ذلك بـ إخفاق بكين في مكافحة الإتجار بالفنتانيل، وهي مادة أفيونية تُتهم الصين بأنها مصدرها الرئيسي، وتُعزى إليها وفاة 75 ألف أميركي سنويًا.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية باتخاذ موقف صارم تجاه الصين، مؤكدًا أن هذه الرسوم ستساعد على إعادة التوازن للميزان التجاري الأمريكي، وتمويل خفض الضرائب، وفرض "الاحترام" على الشركاء التجاريين.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد جديد في الحرب التجارية بين البلدين، وسط ترقب الأسواق العالمية لكيفية ردّ بكين والإجراءات الانتقامية المحتملة.

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